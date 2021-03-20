Кито, , 02:48 — REGNUM Глава минздрава Эквадора Родольфо Фарфан подал заявление об отставке, не проработав на должности и месяца, сообщает газета El Universo.

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«По исключительно личным мотивам вынужден подать в отставку с поста министра здравоохранения без возможности отозвать свое заявление», — заявил политик.

Он вступил в должность главы министерства здравоохранения Эквадора 1 марта после отставки предыдущего главы ведомства Хуана Карлоса Севайоса. Севайос был вынужден покинуть пост из-за скандала. Тогда выяснилось, что он позволял различным чиновникам проходить вакцинацию без очереди.