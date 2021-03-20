Загреб, , 06:52 — REGNUM Россия надеется, что Хорватия не будет затягивать с приобретением вакцины Спутник V, указано в посте, опубликованном 19 марта в профиле соцсети посольства России в Хорватии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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В посольство России заявили, что «в настоящее время российская сторона исходит из того факта, что налажен интенсивный контакт между производителями вакцин и соответствующими органами Хорватии и, прежде всего, министерством здравоохранения».

«Посольство выражает надежду, что решение вопроса о переходе на практическое выполнение достигнутых договоренностей не будет затягиваться. В противном случае хорватские консультационные службы будут вынуждены «стоять в очереди», ожидая одобрения Европейского агенства по лекарственным средствами Европейской комиссии», — говорится в заявлении посольства России.

Напомним, высокопоставленные источники правящей Хорватского демократического содружества, близкие премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу 16 февраля подтвердили информацию о поставках около миллиона доз российской вакцины Спутник V до одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам, которое ожидается в апреле.