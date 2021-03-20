Загреб, , 06:25 — REGNUM Министр туризма и спорта Хорватии Николина Брняц 19 марта впервые провела встречу с послом Японии Мисако Каи, и во время беседы они обсудили туристические и спортивные связи между Хорватией и Японией. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

По этому поводу Брняц представила проект Safe stay in Croatia, в рамках которого туристические объекты и все другие заинтересованные стороны в туристической отрасли Хорватии поощряют соблюдение эпидемиологических мер, а на веб-сайте проекта на девяти языках доступны все протоколы и соответствующая информация о эпидемиологической ситуации в Хорватии.

Каи выразил большое удовлетворение этим проектом, отметив, что это станет большим стимулом для японских туристов приехать в Хорватию, как только эпидемиологическая ситуация позволит им путешествовать.

«Мы с нетерпением ждем, что японские туристы желают посетить Хорватию и благодаря нашему проекту Safe stay in Croatia мы можем гарантировать им безопасность. Хорватия будет открыта для японских туристов, как только они смогут путешествовать, а эпидемиологическая ситуация в обеих странах имеет решающее значение для всех туристических направлений», — отметила Брняц.