Братислава, , 02:31 — REGNUM Выезд в другие страны с целью отдыха запретили для своих граждан власти Словакии, установив штраф за нарушение этого требования в €1 тыс., 19 марта передало Словацкое телевидение.

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Решение вступает в силу 20 марта. Оно принято в связи с отсутствием улучшений ситуации с коронавирусом в стране.

Как сообщило ИА REGNUM, 6 марта минздрав Словакии объявил, что из-за отсутствия мест в отделениях интенсивной терапии в республике пациентов с COVID-19 направляют в клиники Германии и Польши.

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