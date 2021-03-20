Веллингтон, , 02:22 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у берегов архипелага Кермадек в Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что очаг сейсмособытия располагался на глубине 10 километров. Его координаты составили 30,2698 градусов южной широты и 177,09 градусов западной долготы. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Соломоновых островов. Очаг подземных толчков располагался в 215 километрах от города Гизо на глубине 10 километров. Пострадавших не было.