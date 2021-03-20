Париж, , 02:03 — REGNUM В 15 округе Парижа 14 марта бельгийская овчарка загрызла 68-летнюю женщину в её квартире. Об этом сообщает Le Parisien.

Хозяином собаки является сын погибшей, который на момент происшествия отсутствовал. Вернувшись домой, он обнаружил тело матери и вызвал полицию.

Полицейские пятнадцатого округа Парижа, которые расследуют данное дело, 19 марта получили результаты судмедэкспертизы, подтвердившие, что в смерти женщины виновата именно собака. Квартира была опечатана. Животное было изъято и помещено в питомник. «Собака, скорее всего, будет усыплена», — уточняют в полиции.

По словам соседей, «физическое и психическое состояние сына погибшей вызывает беспокойство». Он остается под наблюдением следственных органов, так как рискует быть привлеченным к ответственности за «непредумышленное убийство по неосторожности».

«С точки зрения гражданского права, владелец несет ответственность за своего питомца. Касательно уголовной ответственности — здесь придется доказывать, что виноват хозяин, что он знал об опасности животного, и что опасности свою мать он подвергал намеренно», — говорит юрист Парижской коллегии адвокатов.