Подгорица, , 06:05 — REGNUM Традиционная дружба между Черногорией и Францией является предпосылкой, открывающей значительные возможности для дальнейшего развития двусторонних отношений, заявил 19 марта председатель Комитета по международным отношениям и эмигрантам Миодраг Лекич на встрече с недавно назначенным послом Франции в Черногории Кристианом Тимонием. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Тимония указал на важность соирудничества как неотъемлемого фактора, который необходим для дальнейшего прогресса республики Черногория, как на внутреннем, так и на международном уровне в контексте вступления в Европейский союз.

«Франция решительно поддерживает европейскую перспективу республики Черногория и хочет еще больше активизировать отношения, поощряя экономическое и социальное развитие посредством действий французского агентства развития», — отметила Тимонийе.

Лекич подчеркнул, что Черногория очень ценит всякого рода поддержку, которую Франция, как один из самых влиятельных членов ЕС, оказывает Черногории.