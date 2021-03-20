Берлин, , 01:48 — REGNUM Германия может начать самостоятельно закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» в случае отказа ЕС от единого заказа на поставку этого препарата. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель 19 марта в ходе пресс-конференции.

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Она отметила, что граждане государств Евросоюза должны иметь допуск ко всем препаратам от COVID-19, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). При этом канцлер уточнила, что выступает за то, чтобы ЕС заказала «Спутник V» для всех стран объединения.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что Евросоюз не располагает необходимым количеством вакцин, чтобы остановить третью волну пандемии.

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