Гавана, , 01:38 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Кубе превысило 65 тыс., сообщает пресс-служба минздрава республики.

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В частности, за минувшие сутки на кубинской территории выявили 735 носителей SARS-CoV-2. Таким образом, с начала пандемии на Кубе выявили 65 149 зараженных коронавирусом. Также за 19 марта в республике умерли еще трое пациентов с COVID-19. Всего жертвами пандемии коронавирусной инфекции на Кубе стали 387 человек.

Отмечается, что среди новых случаев заражения только десять являются завозными, остальные связаны с распространением инфекции внутри страны. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Гаване. На нее приходится около половины всех новых выявленных пациентов.