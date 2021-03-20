Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 01:30 — REGNUM В бразильском Рио-де-Жанейро закрыли для посещения пляжи на выходные дни из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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«Либо мы осторожны с тем, что происходит, либо ситуация выходит из-под контроля в ближайшие дни. Это строгая мера и мы понимаем экономические издержки», — заявил мэр города Эдуарду Паес в ходе пресс-конференции.

Также в городе запретят доступ к туристическому району и пляжам. В минздраве отмечают, что в Рио-де-Жанейро уже заняты на 95% места в палатах реанимации и больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, за 18 марта в Бразилии выявили более 86,9 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в республике выявили свыше 11,7 млн инфицированных. От осложнений COVID-19 в стране скончались 287 499.

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