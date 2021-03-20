Белград, , 05:24 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 19 марта принял с прощальным визитом Эньола Олаитан Аджаи, посла Федеративной Республики Нигерии, и поблагодарил ее за ее вклад в укрепление связей двух стран. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Вучич заявил, что Сербия хочет укрепить политический диалог и активизировать экономическое сотрудничество с Нигерией, учитывая традиционную дружбу Белграда и Абуджи, которая берёт своё начало с сотрудничества в рамках Движения неприсоединения.

Вучич и Аджаи подчеркнули важность образовательной программы «Сербия и мир», в рамках которой студенты из Нигерии, получая стипендии, учатся в Сербии.

Вучич поблагодарил Нигерию за уважение международного права через признание территориальной целостности и суверенитета Сербии. Нигерия не признаёт односторонне провозглашенную независимость Косово. Он направил приветственное послание президенту Нигерии, выразив надежду, что мир общими усилиями и взаимной солидарностью победит пандемию коронавирус.