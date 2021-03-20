Москва, , 12:10 — REGNUM Заявление главнокомандующего Военно-морским флотом России Николая Евменова о том, что ВМФ получит в 2021 году три атомные подлодки — стратегическую «Князь Олег» и две многоцелевые «Казань» и «Новосибирск», вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 20 марта в социальной сети Facebook.

Атомный подводный крейсер «Князь Олег» Пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш»

«Ура, товарищи!» — написал Николай Ф.

Многие комментаторы оказались рады скорому пополнению. Люди считают, что подлодки помогут обеспечить мир и спокойствие России.

«Молодцы. Так оно как-то спокойнее в мире будет», — считает пользователь под псевдонимом Дом Советов.

Некоторые комментаторы выразили желание, чтобы бюджет Российской Федерации стал меньше тратиться на вооружение и перешёл на большее обеспечение социальных нужд страны.

«Лучше бы строили пассажирские подводные лодки. Было бы больше толку», — пишет Дмитрий Ч.

Нашлись и те, кто отметил, что одна из подлодок будет названа в честь киевского князя. Люди уверены, что некоторым представителям Украины это может не понравиться.

«Даже одна из лодок будет названа именем Киевского князя Олега. Вот это да. А вдруг Украина обидится, что именем их князя названа лодка?» — задаётся вопросом Александр С.

Напомним, 19 марта главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов заявил в интервью, опубликованном в газете «Красная звезда», что флот получит в 2021 году три атомные подлодки — стратегическую «Князь Олег» (проект 955А) и две многоцелевые «Казань» и «Новосибирск» (проект 885М).