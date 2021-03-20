Варшава, , 01:07 — REGNUM Карантин с целью борьбы с распространенным коронавируса на всей территории Польши вновь вводят с 20 марта власти страны. Об этом 19 марта сообщается на сайте польского минздрава.

Причиной такого шага называется наступление в стране третьей волны пандемии. Планируется, что указанный режим будет действовать три недели. Он предполагает закрытие культурных и спортивных учреждений, а также объектов отдыха и торговых центров.

Предприятия общественного питания могут продавать еду и напитки только навынос. Кроме того, разрешена работа аптек, продовольственных и хозяйственных магазинов, а также ряда организаций оказывающих услуги, в том числе парикмахерских.

Власти пока не ввели полный карантин, который подразумевает запрет на передвижения по стране и закрытие еще большего числа объектов. Однако, по словам министра здравоохранения Польши Адама Недзельского, в случае отсутствия результата от введенных ограничений в стране будет объявлен локдаун.

Как сообщило ИА REGNUM, 19 марта общее число выявленных в Польше случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн.

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