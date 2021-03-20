Париж, , 00:44 — REGNUM По результатам социологического опроса, проведенного французским информационным агентством Le Figaro, в оценке введённых правительством Франции новых антикоронавирусных мер французское общество разделилось пополам.

Всего в опросе поучаствовало около 160 тыс. человек. На вопрос «Одобряете ли вы объявленное [премьер-министром Франции] Жаном Кастексом решение объявить карантин в 16 департаментах на один месяц?» положительно ответил 51% респондентов, отрицательно — 49%. Таким образом, большая часть опрошенных поддерживает введённые правительством ограничительные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта во Франции объявили четырёхнедельный карантин для 16 департаментов. Это уже третий карантин для страны за время эпидемии COVID-19.