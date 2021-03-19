Мурманск, 20 марта, 2021, 00:30 — ИА Регнум. В Мурманске по подозрению в крупном хищении задержан генеральный директор АО «10 Ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» (входит в состав ОСК) Евгений Зудин. Об этом ИА REGNUM сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Крейсер «Адмирал Кузнецов»

По данным источника, Зудину вменяют хищение 45 млн из средств, выделенных на ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». На рабочем месте обвиняемого прошли обыски, изъяты документы.

Справка:

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ РФ. В 2017 году корабль встал на долгосрочный капитальный ремонт.