Белград, , 04:42 — REGNUM На конференции «Будущее отношений между США и Сербией и политика США в странах Западных Балкан» 19 марта заместитель помощника госсекретаря и специальный представитель государственного департамента США по Западным Балканам Мэтью Палмер заявил, что Сербия совершила значительный прогресс за последние несколько лет, добавив, что двусторонние отношения между Сербией и США, и что существует четкое общее видение будущего. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

По его словам, во время последнего визита в Сербию он увидел более оптимистичных и позитивных людей.

Палмер отметил, что особенно заметен прогресс, достигнутый Сербией в последние годы, хотя существуют перспективы развития в будущем, и ясно, что оптимизм разделяют также США.

Он повторил, что США поддерживают европейский путь Сербии, и, затронув тему евроскептицизма в сербской общественности, посол подчеркнул, что это объясняется тем, что реформы, которые в конечном итоге оказываются достойными усилий, иногда могут вызывать большие трудности.