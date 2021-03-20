Абуджа, , 00:26 — REGNUM Группа неизвестных вооруженных боевиков атаковала несколько населенных пунктов в штате Кадуна на северо-западе Нигерии, сообщает Синьхуа со ссылкой на местных силовиков.

Сообщается, что 19 марта боевики совершили ряд нападений на населенные пункты в районах Зангон-Катаф Кауру и Чикун. В результате атак погибли 13 мирных жителей, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Нападавшие также сожгли десятки домов, зернохранилища и мотоциклы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта армия Нигерии ликвидировала 41 террориста в штате Борно. Силовикам удалось освободить 60 женщин и детей, находившихся в плену у боевиков.

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