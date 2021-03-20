Париж, , 00:12 — REGNUM 14 французских и иностранных медицинских работников посмертно награждены французским Орденом Почетного легиона за борьбу против COVID-19. Это следует из указа, опубликованного 19 марта на официальном сайте правительства.

Среди 12 французских медицинских работников были врачи общей практики, медсестры и работники больничных учреждениях. Также были награждены два иностранных работника — выходцы из Португалии и Конго, которые работали в больничном центре и в доме престарелых соответственно. Все награждённые скончались от последствий заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее число скончавшихся от COVID-19 во Франции превысило 90 тысяч.