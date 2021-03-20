Сыктывкар, , 00:07 — REGNUM За последние четыре месяца в Коми на выплаты медикам за лечение ковид-пациентов направили 1,3 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

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«С ноября 2020 года по февраль 2021 года ковидные выплаты получили 19 192 человек на общую сумму 1,3 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 1,1 млрд рублей, за счет средств республиканского бюджета — 200 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, медикам и работникам медучреждений республики предоставляют региональные доплаты. На эти цели в 2020 году было потрачено почти 4 млрд рублей.