Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Разработчики популярной инди-игры Valheim сообщили, что вскоре она получит серьёзное обновление. Об этом 19 марта сообщает портал Eurogamer.

Стоит отметить, что анонс они решили выпустить после того, как в мире было продано шесть миллионов копий игры. Студия Iron Gate сообщила, что она, конечно, по прежнему совершенствует игру и в настоящее время исправляет ошибки, связанные с сетевым кодом, а также решает известные проблемы игрового баланса.

Разработчики также показали дорожную карту, в которой присутствует первое крупное обновление Hearth and Home. Создатели игры заявили, что оно добавит в Valheim «много интересных вещей».

Напомним, игра Valheim, выполненная в жанре выживания и стилистике скандинавской мифологии, вышла в формате раннего доступа в Steam 2 февраля 2021 года. В первую неделю после релиза она разошлась тиражом в 1 млн копий.