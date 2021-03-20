Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джо Байден выдвинул на пост главы NASA кандидатуру Билла Нельсона. Об этом 19 марта сообщает Associated Press.

Нельсон является юристом и политиком. Он также стал вторым действующим членом конгресса, побывавшем в космосе — в 1986 году он вошел в команду шестидневной миссии NASA на Шаттле «Колумбия», проведя ряд научных экспериментов.

Чтобы стать директором NASA, Нельсону нужно получить поддержку профильного комитета сената и пройти голосование полного состава сената.

Напомним, что Нельсон родом из штата Флорида, ему 78 лет и он член Консультативного совета NASA.