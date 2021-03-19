Казань, , 23:55 — REGNUM Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов дал комментарий после победы во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева». Встреча завершилась победой казанской команды в овертайме со счетом 2:1.

«Хорошая боевая игра, с накалом. Мы довольны победой в овертайме, едем в Уфу — нас ждет сложная игра. Мы там две игры проиграли в этом сезоне. Все еще впереди.

Думаю, позаряженнее на ледвышел соперник. Они нас поджали в первом и начале второго периода — нам было непросто. Но потом мы поговорили в перерыве и начали потихонечку искать свою игру», — приводит слова специалиста портал «Бизнес Online».

Следующий матч серии состоится в Уфе 21 марта.