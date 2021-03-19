Челябинск, , 23:49 — REGNUM Два жителя Челябинской области попались на попытке вынести из магазина виски и мужские трусы. Подозреваемые были задержаны сотрудниками управления Росгвардии по Челябинской области, сообщили 19 марта в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл вечером накануне, 18 марта, в Челябинске на улице Черкасской. Охранник гибермаркета сообщил бойцам, прибывшим на вызов после срабатывании кнопки тревожной сигнализации, что двое мужчин «попытались тайно вынести из магазина виски и мужские трусы».

Сумма ущерба составила около 1,2 тыс. рублей. Мужчины — 35-летний челябинец и 30-летний ранее судимый житель города Магнитогорска (Челябинская область) — были доставлены в полицию. Товар вернули в магазин.

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