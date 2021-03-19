Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Компания Intel может представить новую видеокарту серии Intel Xe уже 23 марта 2021 года. Об этом 19 марта сообщает портал PC Gamer.

Некоторые эксперты сделали такое предположение после того, как Intel выложила в сеть тизерный ролик, в котором процессор Xe LP «плавится» под энергетическим лучом и превращается в Xe HPG. Журналисты портала Videocardz обнаружили в тизере двоичный код, который содержит URL-адрес xehpg.com.

https://twitter.com/IntelGraphics/status/1372594993781694464

Напомним, аббревиатура HPG расшифровывается как High Performance Gaming. Она относится к дискретным производительным видеокартам Intel Xe DG2, которые, как ожидается, Intel выпустит на рынок в 2021 году.

Читайте ранее в этом сюжете: AMD выпустила новую версию ПО Adrenalin для видеокарт