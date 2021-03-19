Челябинск, , 23:39 — REGNUM Житель Челябинска, угрожавший бригаде скорой помощи, задержан в областном центре сотрудниками Рогвардии, сообщили 19 марта в пресс-службе регионального управления ведомства.

Инцидент произошёл в многоквартирном доме на Комсомольском проспекте. Росгвардейцы прибыли после сообщения от медработников, которые приехали для оказания помощи пожилому мужчине.

Но врачей встретили недружелюбно: хозяин квартиры, 37-летний челябинец, «по внешним признакам находившейся в состоянии опьянения, препятствовал этому, высказывая в адрес медиков угрозы физической расправы». Мужчину задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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