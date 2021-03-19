Вашингтон, , 23:37 — REGNUM Генри Кавилл поздравил режиссёра Зака Снайдера с премьерой его версии кинокомикса «Лига справедливости». Публикацию он разместил 19 марта на своей странице в Instagram.

«За тебя, Зак. Поздравляю! Я знаю, что для тебя это был трудный путь, но ты продолжал бороться», — написал Кавилл, добавив, что он был очень рад увидеть воплощение видения «Лиги справедливости» Снайдера на экране.

«И какой это фильм!», — отметил актёр, разместив в публикации фото со съёмочной площадки, на котором он, находясь в образе Супермена, поднимает огромную часть статуи.

https://www.instagram.com/p/CMkpecrhdvU/

Ранее ИА REGNUM сообщило, что пользователи соцсети Twitter и рейтингового сайта Rotten Tomatoes в основном положительно оценили «Лигу справедливости» Зака Снайдера. Стоит отметить, что 11 марта 2021 года известный инсайдер Дэниэл Рихтман сообщил, что по имеющейся у него информации Генри Кавилл считает, что он потерял роль Супермена из-за главы студии DC Уолтера Хамады.

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