Лондон, , 23:28 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон сделал первую прививку вакциной британско-шведской компании AstraZeneca.

Об этом он сообщил 19 марта на своей странице в Twitter.

Уточняется, что инъекция была сделана в больнице святого Томаса в Лондоне.

«Я только что сделал первую прививку вакциной Оксфордского университета и AstraZeneca. Благодарю выдающихся ученых, сотрудников национальной службы здравоохранения и добровольцев, благодаря которым вакцинация стала реальностью. Укол — лучшее, что мы можем сделать, чтобы вернуться к жизни, по которой соскучились», — написал Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года целый ряд стран мира приостановили применение вакцины AstraZeneca после сообщений о тромбозе после прививки этим препаратом.

Затем Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам заявили, что вакцина AstraZeneca безопасна.

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