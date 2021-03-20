Бразилиа, , 09:06 — REGNUM Американские фармацевтические компании Pfizer и Johnson & Johnson подписали контракт на поставку 138 млн доз вакцин от коронавирса в Бразилию. Об этом 19 марта сообщает PrimeTimeZone.

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Pfizer отправит 100 млн доз до конца Сентября, согласно отчетам компании. Во второй четверти 2021 года компания отправит 13,5 млн доз, а в третьей 86,5 млн.

В свою очередь, компания Johnson & Johnson должна предоставить 16,9 млн доз до конца Августа и еще 2,1 млн до конца ноября. В заявлении не уточняется, когда будут отправлены 38 млн. доз.

Напомним, что Бразилия одобрила для экстренного использования вакцины Pfizer, AstraZeneca и Sinovac.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Бразилии зафиксировали 2841 летальный исход от осложнений при COVID-19. Этот показатель является рекордным с начала пандемии. Предыдущее максимальное количество умерших было зарегистрировано 10 марта — 2286 человек. Всего в стране от указанного заболевания скончались более 282 тыс. пациентов.