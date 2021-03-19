Монтрёй, Франция, , 23:27 — REGNUM Ubisoft добавила в ПК-версию игры Watch Dogs Legion долгожданный онлайн-режим. Об этом 19 марта сообщил портал Game Rant.

Многопользовательский режим добавил в игру кооперативные миссии для 4 игроков, которые можно выполнять в открытом мире, наполненном случайно сгенерированными персонажами. Таким образом, геймеры смогут участвовать не только в PvP-матчах (PvP — игрок против игрока).

Напомним, релиз Watch Dogs Legion на ПК состоялся 29 октября 2020 года, в момент выхода игра не получила многопользовательский режим. Ubisoft 6 марта 2021 года объявила, что решила отложить добавление онлайн-функции.

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