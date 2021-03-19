Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Суборбитальный испытательный полет прототипа космического корабля Starship SN11 компании SpaceX отложен на несколько дней, сообщает 19 марта интернет-портал Spaceflight Insider.

Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявлял, что «SN11 уже почти готов к полету».

Уточнялось, что в первой половине марта корабль Starship SN11 уже был установлен на стартовой площадке полигона SpaceX в Бока-Чика в штате Техас.

Перед запуском должны были быть получены позитивные результаты огневых испытаний двигателей корабля.

В ходе испытательного полета разрабатываемый для пилотируемых полетов на Луну и Марс корабль Starship SN11 должен был подняться на высоту 10 км, отключить двигатели, выполнить аэродинамическое торможение, а затем повторно запустить двигатели, возвратиться в вертикальное положение и совершить посадку.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта предыдущий прототип космического корабля Starship SN10 после испытательного суборбитального полета и успешной вертикальной посадки взорвался на земле.

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