Москва, 19 марта, 2021, 23:09 — ИА Регнум. У границ России за последнюю неделю было замечено 27 иностранных самолётов-разведчиков. Такие данные приводит 19 марта официальное издание Минобороны «Красная звезда».

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Сообщается также, что в течение недели было зафиксировано 14 иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

По информации Минобороны, все эти объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. Дежурными по ПВО силами нарушений воздушного пространства России допущено не было.