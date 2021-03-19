Вашингтон, , 23:06 — REGNUM Опубликован рейтинг самых обсуждаемых в 2021 году видеоигр в Twitter. Пост был размещён 19 марта на Twitter-странице TitanfallBlog.

Место лидера досталось ролевой экшен-игре в аниме-стилистике Genshin Impact. На втором месте расположилась многопользовательская Apex Legends в жанре «королевской битвы». В топ-3 также вошла Animal Crossing.

Четвертую и пятую позиции заняли игры франшизы Final Fantasy и проект Fate/Grand Order. В топ-10 попали Fortnite, Minecraft, Ensemble Stars!, Splatoon и Disney: Twisted-Wonderland.

https://twitter.com/TitanfallBlog/status/1372913023975895040

Напомним, разработкой Genshin Impact занимается китайская студия miHoYo. Релиз игры состоялся 28 сентября 2020 года на платформах ПК, iOS, Android и PlayStation 4, в ноябре 2020-го игра вышла на PlayStation 5.

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