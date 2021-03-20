Вашингтон, , 08:48 — REGNUM «Британский штамм» коронавируса B.1.1.7 более заразный и может приводить к большему количеству смертей, чем прежние варианты COVID-19. Об этом 19 марта пишет CNN со ссылкой на слова главного инфекциониста США Энтони Фаучи.

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Штамм B.1.1.7 был впервые обнаружен в США в конце декабря.

«C тех пор его зарегистрировали в 50 штатах США и ему приписывается от 20% до 30% случаев заражения коронавирусом. И цифры эти только растут», — объяснил Фаучи.

«Беспокоит то, что данный штамм распространяется на 50% быстрее предыдущих и заражение им протекает суровее», — добавил специалист.

На фоне этого, Фаучи призвал жителей США как можно быстрее вакцинироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по масштабам распространения коронавируса и числу умерших от COVID-19. За последние сутки заражение коронавирусной инфекцией было выявлено ещё у более чем 59 тыс. человек.