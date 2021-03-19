Мадрид, , 22:54 — REGNUM Мадридский «Реал» в своих социальных сетях опубликовал список игроков, которые примут участие в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Сельтой». Матч состоится завтра, 20 марта, на стадионе «Балаидос» в Виго.

Согласно данным портала Marca, в заявку не был включен капитан команды Серхио Рамоса. Это было сделано в целях предосторожности.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан принял решение приберечь защитника и не подвергать его риску в преддверии четвертьфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».