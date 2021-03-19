Париж, , 22:52 — REGNUM Студия Warner Bros. Games Montreal объявила о своём решении отложить релиз игры Gotham Knights на 2022 год. Об этом 19 марта сообщила официальная страница проекта.

Разработчики не стали называть причину, по которой они решили взять дополнительное время на разработку, лишь отметили, что они хотят предоставить фанатам «наилучшие впечатления».

Издание предположило, что студия столкнулась с проблемами из-за эпидемии коронавируса, поскольку именно из-за этого был отложен проект Hogwarts Legacy, над которым компания работает совместно с Warner Bros. Games.

https://twitter.com/GothamKnights/status/1372940963270643712

Gotham Knights будет представлять собой Action-RPG (ролевая игра, результат в которой часто зависит от реакции геймера) с открытым миром на основе вселенной комиксов DC. Ранее геймеры предположили, что игра выйдет в 2021 году.

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