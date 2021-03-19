Киев, , 22:51 — REGNUM Санкции в отношении 19 компаний-недрапользователей намерены ввести украинские власти, сообщил 19 марта журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Данилов «Относительно 19 компаний применён максимальный вид санкций, который может применить наша страна и которые может применить СНБО нашей страны».

Он пояснил, что на Украине будет проведён аудит по выдаче разрешений на пользования недрами украинской земли. Проверяться будут документы с 1994 года по настоящее время.

По итогам аудита, отметил Данилов, будет принято решение, останутся ли эти компании в работе с недрами Украины. Речь идёт, как отметил чиновник, главным образом, о зарубежных организациях.

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