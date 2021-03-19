Казань, , 22:51 — REGNUM Сегодня, 19 марта, казанский «Ак Барс» принял «Салават Юлаев» в рамках второго матча серии второго раунда Кубка Гагарина. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом — 2:1.

Счет встречи был открыт на восьмой минуте матча — нападающий «Салавата» Петр Хохряков забросил свою вторую шайбу в текущем плей-офф.

Ответный гол «Ак Барса» наступил в середине второго периода, когда с передачи Виктора Тихонова отличился Найджел Доус.

В дополнительное время победную шайбу «казанцев» забросил нападающий Станислав Галиев с помощью передач Дмитрия Юдина и Артема Галимова.

Таким образом, команда Дмитрия Квартального увеличила свое преимуществом в зачете серии. «Ак Барс» лидирует в противостоянии со счетом 2:0.

Следующий матч серии состоится в Уфе 21 марта.