Москва, , 22:44 — REGNUM Более 400 тысяч российских военнослужащих уже получили прививки первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в опубликованном 19 марта информационном бюллетене Минобороны.

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«Основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах направлены на проведение добровольной вакцинации военнослужащих. К настоящему времени вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли более 397 тысяч военнослужащих», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлен 551 военнослужащий с положительными результатами тестирования. Все они находятся под постоянным контролем военных медиков.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 49 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах достигла 31 899 человек.