Вашингтон, , 22:38 — REGNUM Пользователи соцсети Twitter публикуют на своих страницах отзывы на кинокомикс «Лига справедливости» Зака Снайдера. Обзорная статья была опубликована 19 марта на портале Game Rant.

Издание отметило, что в основном фильм зрителям понравился, многие из них заявили, что этот вариант «Лиги справедливости» гораздо лучше картины Джосса Уидона 2017 года и отметили, что они получили от неё всё, что хотели. Большинство поклонников удивило то, что из театральной версии «Лиги справедливости» была удалена важная сюжетная составляющая.

В частности, они отметили, что Снайдер сдержал обещание по поводу того, что Киборг (Виктор Стоун) в исполнении Рэя Фишера станет «сердцем» картины. Они обратили внимание, что режиссёру удалось по-настоящему раскрыть этого персонажа.

https://twitter.com/Aprxmt/status/1372943833672077312

https://twitter.com/deathbydialogue/status/1372944209238503424

https://twitter.com/AmanSah73066270/status/1372951759451156480

Напомним, премьера новой «Лиги справедливости» состоялась 18 марта 2021 года на потоковом сервисе HBO Max. Ранее ИА REGNUM сообщило, что критики поставили картине оценку на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes.

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