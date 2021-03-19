Варшава, , 22:24 — REGNUM Cледующее обновление игры Cyberpunk 2077 серьёзно замедлит реакцию полиции. Публикацию студия CD Project Red разместила 19 марта на сайте проекта.

Материал выполнен в виде «специального репортажа» канала N54 News (вымышленное СМИ во вселенной Cyberpunk 2077). Разработчики дали понять, что после релиза очередного обновления полицейские больше не будут мгновенно «телепортироваться» к игроку в случае совершения им противоправных действий, кроме того, они начнут обследовать места преступлений с помощью дронов.

Игроки смогут освобождать застрявшие автомобили путём их раскачивания. В Cyberpunk 2077 будет добавлена функция регулировки чувствительности рулевого управления, отмечается, что в случае падения частоты кадров оно будет более «послушным». Геймеры также смогут отключать функцию двойного нажатия клавиш для выполнения манёвра уклонения. CD Project Red выложила в сеть несколько роликов.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря 2020 года на ПК и консолях. После выхода игры многие геймеры стали критиковать её за большое количество ошибок и проблем.

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