Тирана, , 14:02 — REGNUM В Албании 19 марта в результате обследования 2986 человек выявили 494 новых случая заражения коронавирусом. Еще 690 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны. За день 4998 человек прошли вакцинацию от коронавируса. Всего вакцинацию прошли 41 321 гражданин Албании.

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При этом если за январь было выявлено около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, то в феврале — уже почти 30. Все это свидетельствует об агрессивных темпах распространения инфекции в стране.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 120 022 случая заражения коронавирусом. 83 954 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2122 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 16 пациентов с COVID-19 в возрасте от 54 до 87 лет. Лечение от COVID-19 проходят 33 946 человек (в 3 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины — 23 074— в Тиране. После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании перестало расти и колеблется около отметки в 35 тысяч. На стационарном лечении находятся 390 пациентов, из них 13 подключены к аппаратам ИВЛ.

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