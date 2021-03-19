Грозный, 19 марта, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Прятаться от прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным — это позор, особенно на фоне предыдущих резких высказываний. Об этом 19 марта заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, обращаясь к американскому президенту Джо Байдену в своём телеграмм-канале.

Gage Skidmore Джо Байден

Кадыров «Не прошло и двух дней после скандального заявления президента США Джо Байдена, а он уже весь погрустнел. Нет того огонька в глазах. Убогое зрелище».

Глава Чечни отметил, что с Байденом это произошло из-за того, что Путин предложил ему открыто и честно поговорить. Напомним, Байден ответа Путину так и не дал: за него говорят его многочисленные представители, ссылаясь на сильную занятость президента.

Кадыров «Да будьте вы мужчиной, Джо Байден! Отвечайте за слова и не позорьтесь. Примите предложение президента России. Поговорите и выскажитесь, если есть что сказать».

Глава Чечни отметил, что для США сейчас нет ничего важнее, чем диалог с Россией. Кадыров предложил Байдену не пугаться правды, которая заключается в том, что в США «любят Россию и нашего президента».