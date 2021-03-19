Саранск, , 22:03 — REGNUM Врио главы Мордовии Артем Здунов в ходе заседания коллегии министерства ЖКХ призвал развернуть масштабную разъяснительно-агитационную работу по раздельному сбору мусора. При этом руководитель республики считает необходимым при создании инфраструктуры и организации системы обращения с отходами максимально использовать уже имеющиеся в республике объекты.

В частности, обсуждался начатый почти десять лет назад и в дальнейшем заброшенный проект строительства мусоросортировочного комплекса.

«Работы начинались, что-то сделано, смонтировано оборудование, которое сейчас безнадежно устарело, в итоге объект в эксплуатацию введен не был. Вложены немалые деньги налогоплательщиков, миллионы, которые были разбазарены», — констатировал Здунов, спросив, кто за это ответит.

Руководитель республики попросил органы прокуратуры дать правовую оценку этому провальному проекту.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике могут построить экотехнопарк, который будет включать единый межмуниципальный полигон ТКО (твердых коммунальных отходов) и мусоросортировочный комплекс. Проект представила Здунову группа компаний «Террикон» в феврале текущего года. Проект предлагается реализовать через механизмы государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций оценивается в 2,4 млрд рублей. Экотехнопарк позволит создать 250 новых рабочих мест.