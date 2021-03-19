Вашингтон, , 22:02 — REGNUM Создатели популярной многопользовательской игры Warframe полностью пересмотрели систему космических боёв. Об этом 19 марта сообщает журнал PC Gamer.

Автор статьи отметил, что эта система, запущенная в 2019 году, долгое время являлась предметом споров, в частности, из-за того, что строительство и модернизация корабля-перехватчика «Рэйлджек» занимали слишком много времени, а миссий было не так много.

Студия Digital Extremes сегодня, 19 марта 2021 года, выпустила масштабное обновление, которое, как отметил автор статьи, не только полностью изменило игровой процесс, но и добавило в игру новые миссии, противников и многое другое. Статья с примечаниями к патчу, которую опубликовали разработчики, получилась достаточно объёмной.

Напомним, Warframe представляет собой многопользовательскую кооперативную игру в жанре Action/RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) и фантастическом сеттинге (мир игры). Релиз её первой версии состоялся на ПК в марте 2013 года, позже Warframe вышла на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PlayStation 5.

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