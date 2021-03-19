Москва, , 21:57 — REGNUM ЦСКА сегодня, 19 марта, приняло на своем льду ярославский «Локомотив» в рамках второго матча серии второго раунда Кубка Гагарина. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

В составе «армейцев» голами отличились Джон Гилмор, Максим Шалунов, Андрей Светлаков и Артем Блажиевский. Единственную шайбу «железнодорожников» на свой счет записал Егор Коршков.

Таким образом, ЦСКА сравнял счет в серии — 1:1. Третий матч противостояния состоится 21 марта в Ярославле.