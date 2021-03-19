Приштина, , 22:22 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 19 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 5102 образцов в крае выявили 828 носителей коронавируса. Ещё 744 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлен 80 621 случай заражения коронавирусом. 67 065 пациентов уже здоровы. 1744 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли восемь пациентов с COVID-19. Лечение проходят 11 812 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения КосовоНасер Рамадани25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Однако февраль уже закончился, а время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.

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