Екатеринбург, , 22:07 — REGNUM В суд направлено дело брачного афериста, жертвами которого стало несколько российских женщин, две из них — жительницы Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службе регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.

Житель Ростовской области убедил двух молодых женщин взять для него кредиты в банках на общую сумму 548 тысяч рублей. Он входил в доверие к женщинам, после чего те охотно выполняли указания «кавалера». После получения денег злоумышленник сбегал от «возлюбленных».

"Нашли его в СИЗО Ростова-на-Дону, куда он попал за аналогичные преступления. Он и ранее к разряду законопослушных не относился. В Белгороде и Ростове-на-Дону суд признавал его виновным в совершении грабежа, краж, мошенничества», — сказал полковник.

Гражданин обвиняется по ч.2 и ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Екатеринбурга оформил кредит и передал деньги мошеннице, представившейся представительницей «службы безопасности» банка.

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