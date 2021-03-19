Рим, , 21:52 — REGNUM В Италии в пятницу, 19 марта, вновь начали использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca.

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Ранее регулятор ЕС после проведения исследования заявил о том, что вакцина безопасна.

При этом в Италии конфискованная партия вакцины (после применения которой было зафиксировано как минимум два смертельных случая) пока не используется, продолжаются проверки.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

При этом прививочная кампания в январе-марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca. В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Эту вакцину в Италии временно не используют. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 19 марта, в Италии умерли 104 241 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 386 (днем ранее — на 423). Число подтвержденных носителей выросло на 25 735 (днем ранее — на 24 935). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 332 418 — 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 556 539 человек — на 9029 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 336 928 человек (за день этот показатель вырос на 75 174), что составляет 3,88% населения Италии.