Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Шведская студия Starbreeze нашла издателя игры Payday 3 в жанре симулятора ограбления и назвала сроки её релиза. Об этом 19 марта сообщает портал PCGamesN.

Издание третьей части Payday займётся Koch Media, являющаяся материнской по отношению к компаниям Deep Silver и Flying Wild Hog. Её руководство сообщило в пресс-релизе, что в проект будет вложено более €50 млн и отметило, что он уже «полностью профинансирован».

Релиз Payday 3 состоится на ПК и консолях в 2023 году. Отмечается, также, что права на франшизу останутся у Starbreeze, при этом в рамках заключенного соглашения разработчики будут развивать игру в течение 18 месяцев.

Напомним, Payday 3 была анонсирована ещё в феврале 2017 года. В октябре 2020-го разработчики сообщили, что проект находится на стадии «проектирования» и что они планируют создавать игру на базе «движка» Unreal Engine. Релиз оригинальной Payday: The Heist состоялся на PlayStation 3 18 октября 2011 года, сиквел вышел на ПК, Xbox 360 и PlayStation 3 в августе 2013-го.

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