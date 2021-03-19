Ижевск, , 21:46 — REGNUM В Удмуртии вынесен приговор в отношении гражданина Узбекистана по ч. 2 ст. 321 УК РФ («Применение насилия не опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в период пребывания в колонии мужчина, недовольный правомерными действиями сотрудников учреждения, одному из них нанес удар в область груди локтем, второго ударил деревянным настилом.

Осуждённый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае прошлого года осуждённый за убийство 30-летний заключенный напал на сотрудника колонии в Нижегородской области и порезал его осколком зеркала.

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